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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱

پوتین: روسیه غلات رایگان در اختیار کشورهای فقیر قرار می دهد

پوتین: روسیه غلات رایگان در اختیار کشورهای فقیر قرار می دهد

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد این کشور در نظر دارد تا مقادیر غلات را به کشورهای فقیر صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، رئیس جمهور روسیه برای تامین غلات مورد نیاز اندونزی اعلام آمادگی کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در گفتگویی تلفنی با «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی، اعلام کرد: مسکو آمادگی دارد تا مقادیر قابل توجهی غلات را در اختیار فقیرترین کشورهای دنیا قرار دهد.

اظهارات رئیس جمهور روسیه در حالی عنوان شد که این کشور امروز اعلام کرد که توافقنامه صادرات غلات از بنادر اوکراین را، که روز شنبه به حالت تعلیق درآورده بود، بار دیگر از سر می گیرد.

وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که پس از تعلیق چندروزه صادرات غلات از بنادر اوکراین، مشارکت مسکو در «توافق غلات» از امروز از سر گرفته خواهد شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کی‌یف به طور مکتوب ضمانت داده است که از کریدور غلات در دریای سیاه برای عملیات‌های نظامی علیه روسیه استفاده نخواهد کرد. این توافقنامه پس از حمله پهپادی اوکراین به ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه به حالت تعلیق درآمده بود.

کد مطلب 5623144

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روسیه خبيث از کشتار مردم اوکراین دست بردار

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