به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که پس از تعلیق چندروزه صادرات غلات از بنادر اوکراین، مشارکت مسکو در «توافق غلات» از امروز از سر گرفته خواهد شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کی‌یف به طور مکتوب ضمانت داده است که از کریدور غلات در دریای سیاه برای عملیات‌های نظامی علیه روسیه استفاده نخواهد کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: فدراسیون روسیه در حال حاضر ضمانت‌های دریافتی را کافی تلقی کرده و اجرای توافق را از سر خواهد گرفت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیش‌تر گفته بود که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه به همتای ترکیه‌ای خود گفته که توافق ۲۲ جولای بر سر صادرات غلات که با میانجی‌گری آنکارا و سازمان ملل متحد منعقد شده، از ظهر چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد.

روسیه اواخر هفته گذشته با اشاره به اینکه به دلیل حمله به ناوگان مسکو در دریای سیاه، قادر به تأمین امنیت تردد کشتی‌های غیرنظامی از این منطقه نیست، مشارکت در توافق غلات را به حالت تعلیق درآورد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پیش‌تر مدعی شده بود که جهان باید به هر گونه تلاش مسکو برای ایجاد اختلال در کریدور صادراتی اوکراین در دریای سیاه، قاطعانه پاسخ دهد.

کرملین دیروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و اردوغان در مورد مسائل مربوط به وضعیت جاری اجرای توافق غلات تبادل نظر کرده و پوتین در این رایزنی تلفنی، اردوغان را از دلایل تصمیم روسیه برای تعلیق مشارکت خود در این توافق مطلع کرده است.

رئیس جمهور روسیه در گفتگو با اردوغان بر لزوم دریافت تضمین از سوی کی‌یف برای عدم استفاده از کریدور بشردوستانه در اهداف نظامی تاکید کرده بود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز یکشنبه هفته جاری با اشاره به تعلیق توافق انتقال غلات تصریح کرد که انگلیس و اوکراین عاملان این اختلال هستند.