ایران راهکارهای جدید مذاکراتی برای بورل فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه در نشست سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران، درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها اظهار داشت: در روزهای گذشته ابتکاراتی را با هدف پیشبرد و جمع‌بندی مذاکرات وین به هماهنگ کننده مذاکرات ارسال کرده و امیدواریم این ابتکارات زمینه ساز تحرکی جدید در عرصه مذاکرات باشد.

وی همچنین در مورد تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای رسیدگی به موضوعات ادعایی مربوط به تعهدات پادمانی ایران افزود: پیرو توافق صورت گرفته، هیأت فنی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای آینده به وین اعزام خواهد شد تا در این خصوص با مسئولین آژانس گفتگو کند.