روسیه: کشورهای هسته ای دست از اقدامات تحریک آمیز بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه از کشورهای غربی خواست تا دست از اقدامات تحریک آمیز با استفاده از سلاح هسته ای بردارند.

در پاسخ به فرافکنی های گسترده غرب در خصوص بکارگیری سلاح هسته ای در جنگ اوکراین، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه طی بیانیه ای در خصوص جلوگیری از جنگ هسته ای اعلام کرد: مسکو متعهد به تضمین ثبات استراتژیک جهانی است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید می شود: نظر به اوضاع آشفته کنونی، وظیفه اصلی جلوگیری از هرگونه درگیری نظامی میان کشورهای صاحب سلاح هسته ای است.

وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که از پنج کشور هسته‌ای می‌خواهیم دست از اقدامات تحرک آفرین با توسل به سلاح‌های کشتار جمعی بردارند.