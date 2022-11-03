پدافند هوایی نقش حیاتی در مراقبت از مرزها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی در بازدید از گروه پدافند هوایی شهید یحیی پور زاهدان از بخش‌های مختلف این یگان پدافندی و سایت‌های تابعه آن بازدید کرد و توان عملیاتی این یگان را در پایش مرزهای هوایی مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان و کارکنان گروه پدافند هوایی زاهدان گفت : نیروی پدافند هوایی ارتش با در اختیار داشتن کارکنان مؤمن ، متعهد ، خلاق ، خوش‌فکر ، ایثارگر و متخصص در کنار دیگر رزمندگان و حافظان امنیت با طراحی ، ساخت و بکارگیری انواع سامانه‌های پدافندی ، راداری و موشکی همچنین با انجام آموزش‌های لازم و تمرینات متعدد ، آمادگی خود را ارتقاء داده و به صورت ۲۴ ساعته در این سرزمین ، مأموریت مراقبت و دفاع هوایی از آسمان کشور را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت : این اغتشاشات ضرورت جهاد تبیین را دو چندان کرده ، چرا که دشمن با استفاده از فضای مجازی بر روی تفکر جوانان ما کار کرده است.

امیر سرلشکر موسوی انسجام و یکپارچگی ملت را عامل نا امیدی دشمنان دانست و خاطرنشان کرد : تفرقه افکنی به ویژه در میان احزاب و قومیت‎های مختلف که با هدف تجزیه کشورمان رخ می نمایاند ، بخشی از نقشه‌های شوم دشمنان است که سراب و خیال بافی بیهوده‌ای است و با وجود مردم همیشه در صحنه و نیروهای مسلح متعهد هیچگاه محقق نخواهد شد.