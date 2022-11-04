به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست تخصصی معاونین امور دریایی بنادر کشور روز چهارشنبه با حضور مجید علی نازی عضو هیات عامل و معاون امور دریایی، نادر پسنده مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی، مهدی‌ فرمهینی فراهانی سرپرست اداره کل امور دریایی و معاونان امور دریایی بنادر کشور در تهران برگزار شد.

کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در شرکت‌ها

در این نشست، معاون امور دریایی سازمان بنادر با تاکید بر کمبود جدی نیروی انسانی مختصص در این سازمان و شرکت‌ها و ارگان های دریایی کشور، بحث اول سازمان را معضل نیروی انسانی متخصص عنوان کرد و از تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری این موضوع در مجلس و دولت خبر داد.

نازی تاکید کرد: باید حقوق و مزایای استاندارد را برای نیروهای متخصص دریایی وضع کنیم.

وی به نگرانی‌های این معاونت از فرسودگی ناوگان دریایی نیز اشاره کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تر نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم.

بیش از ۶۰ چالش را احصا کرده‌ایم

مهدی‌ فرمهینی فراهانی سرپرست اداره کل امور دریایی نیز در این نشست تخصصی از کاهش متخصصان و کارشناسان حوزه دریایی در این اداره کل اظهار نگرانی کرد و گفت: بیش از ۶۰ چالش را احصا کرده‌ایم و نیاز است به طور جدی با رویکرد جراحی‌گونه این چالش‌ها را مدیریت کنیم.

وی به لزوم اجرای خط‌مشی‌های اداره کل دریانوردی در سازمان ادامه داد: افزایش سطح ایمنی در ناوگان آبراهه‌ها و بنادر، توسعه ناوگان تحت پرچم ایران، توسعه بخش غیردولتی در خدمات دریایی، عملیات دریایی در حداقل زمان ممکن در بستر ایمن، هوشندسازی فرآیندها در جهت توسعه سیستم‌های یکپارچه، ساماندهی و توسعه حمل و نقل مسافری و مدرن سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات از جمله این خط مشی‌ها است.

سرپرست اداره کل امور دریایی با تاکید بر اینکه نگارش دستورالعمل‌ها باید در اجرا باشد نه ستاد ادامه داد: با آنکه تامین تجهیزات دریایی و مخابراتی در طرح آمایش دیده شده و طرح بلند مدت است اما برنامه‌ریزی‌ها برای حل عاجل آن را نیز در دستور کار داریم.

فرمهینی فراهانی به تعیین مناطق خدمت گذاری و عملیاتی اشاره کرد و گفت: این مشکل از قبل وجود داشته است که برای حل این معضل نهایتا تا یک ماه آینده آیین نامه مناطق نظارتی و عملیاتی نهایی و به روز می‌شود تا در هیات وزیران مورد رسیدگی و ابلاغ قرار گیرد.

لزوم تغییر استراتژی با توجه به کمبود نیروی متخصص

نادر پسنده مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی هم در نشست تخصصی معاونین امور دریایی بنادر کشور با اشاره به تجربه موفق لایروبی در بندر آستارا تاکید کرد: همانطور که در بندر آستارا شاهد افزایش بهره‌وری لایروب‌ها بودیم (گاها تا ساعت پاسی از شب این لایروب‌ها مشغول عملیات لایروبی بودند) چرا باید در سایر بنادر لایروب‌ها را به حداقل کارایی برسانیم و این لایروب‌ها فقط در بخشی از روز فعالیت کنند.

وی تغییر استراتژی با توجه به کمبود نیروی متخصص را لزومی دانست و گفت: برای این منظور می‌توانیم با تغییر نگاه استراتژیک از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.