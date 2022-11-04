چراغ سبز اردوغان به ارسال غلات رایگان به کشورهای فقیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور ترکیه برای ارسال غلات رایگان به کشورهای فقیر چراغ سبز نشان داد.

«رجب طیب اردوغان» امروز جمعه اعلام کرد که با همتای روس خود ولادیمیر پوتین به توافق رسیده است که غلات به صورت رایگان به کشورهای فقیر آفریقایی ارسال شود.

پس از سرگیری مشارکت روسیه در توافقنامه صادرات غلات از بنادر اوکراین که با میانجی گری سازمان ملل صورت گرفت، رئیس جمهور ترکیه درجریان یک سخنرانی در استانبول این اظهارات را اعلام کرد و گفت که ارسال غلات مذکور ذیل توافق صادرات غلات از دریای سیاه صورت خواهد گرفت.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده‌اند. پس از حمله پهپادی اوکراین به ناوگان روسیه در دریای سیاه، مسکو این توافق نامه را تعلیق کرد و پس از چند روز با گرفتن تعهد از اوکراین به این توافق بازگشت.