اردوغان با دبیرکل ناتو درباره اوکراین رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بر ضرورت بازگشت به مذاکرات به منظور پایان دادن به اختلافات بین روسیه و اوکراین تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، بخش ارتباطات و رسانه ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: در این دیدار بحران اوکراین، اقدامات خصمانه یونان و یادداشت تفاهم سه جانبه بین ترکیه، سوئد و فنلاند مورد بحث قرار گرفت.

رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت که گذرگاه غلات در نتیجه اقدامات دیپلماتیک آنکارا در بالاترین سطوح با روسیه و اوکراین، بار دیگر آغاز به کار کرد.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده‌اند. پس از حمله پهپادی اوکراین به ناوگان روسیه در دریای سیاه، مسکو این توافق نامه را تعلیق کرد و پس از چند روز با گرفتن تعهد از اوکراین به این توافق بازگشت.

اردوغان درباره یونان هم گفت: این ترکیه نیست که تنش ها در منطقه را شعله ور کرد. بسیار مفید خواهد بود اگر یونان با تدبیر و بر اساس گفتگو عمل نماید.

رئیس جمهور ترکیه پیرامون پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو نیز گفت که این موضوع از طریق گام هایی که این کشورها اتخاذ خواهند کرد، مشخص خواهد شد.