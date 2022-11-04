چین از نفوذ خود بر روسیه برای توقف جنگ در اوکراین استفاده کند

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، صدر اعظم آلمان بر اهمیت نقش چین برای توقف بحران جنگ میان روسیه و اوکراین تاکید کرد.

«اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان، که در سفری یک روزه در چین به سر می برد، امروز جمعه اعلام کرد که حائز اهمیت است که چین از نفوذ خود بر مسکو برای توقف جنگ در اوکراین استفاده کند.

صدر اعظم آلمان تاکید کرد که پکن توانایی و نفوذ لازم برای تاثیرگذاری بر مسکو در راستای توقف جنگ در اوکراین را دارد.

به ادعای شولتز، روسیه باید فوراً حملاتی را که مردم غیرنظامی را متاثر می کند، فوراً متوقف کند و از اوکراین خارج شود.

شولتز صرف نظر از آتش افروزی غرب در اوکراین گفت که روسیه، چین و غرب توافق کرده‌اند که به منشور سازمان ملل و اصولی نظیر حاکمیت و تمامیت ارضی احترام بگذارند، اصولی که به گفته ادعای صدر اعظم آلمان، روسیه در اوکراین آن را نقض می‌کند.

این مقام دولت آلمان همچنین در جریان یک کنفرانس خبری از «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه خواست تا توافقنامه غلات را که اجازه می‌دهد محموله‌های غلات از اوکراین از طریق دریای سیاه صادر شود، را تمدید کند.

شولتز تاکید کرد که گرسنگی نباید به عنوان یک سلاح بکار گرفته شود.