  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

لوکاشنکو: بلاروس قصد اعزام نیروی نظامی به اوکراین را ندارد

لوکاشنکو: بلاروس قصد اعزام نیروی نظامی به اوکراین را ندارد

رئیس جمهور بلاروس از برنامه مشترک این کشور و روسیه در خصوص استقرار ماهواره در فضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد این کشور برنامه ای برای اعزام نیروی نظامی به نبرد روسیه و اوکراین ندارد.

«الکساندر لوکاشنکو» امروز جمعه اعلام کرد که روسیه و بلاروس به دنبال ایجاد یک برنامه مشترک در خصوص استقرار ماهواره ها در فضا هستند.

رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد این برنامه با اهداف مختلف از جمله برای اهداف نظامی ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند سال ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست دونباس در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که ۸ سال مورد سوءاستفاده و نسل کشی رژیم کی یِف بوده اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.

کد مطلب 5624303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها