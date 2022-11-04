لوکاشنکو: بلاروس قصد اعزام نیروی نظامی به اوکراین را ندارد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد این کشور برنامه ای برای اعزام نیروی نظامی به نبرد روسیه و اوکراین ندارد.

«الکساندر لوکاشنکو» امروز جمعه اعلام کرد که روسیه و بلاروس به دنبال ایجاد یک برنامه مشترک در خصوص استقرار ماهواره ها در فضا هستند.

رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد این برنامه با اهداف مختلف از جمله برای اهداف نظامی ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند سال ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست دونباس در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که ۸ سال مورد سوءاستفاده و نسل کشی رژیم کی یِف بوده اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.