به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر پوتین در نشست گروه -۲۰ باشد، من در آن شرکت نمی‌کنم.

رئیس جمهور اوکراین گفت که در صورت حضور ولادیمیر پوتین، در این نشست در اندونزی شرکت نخواهد کرد.

زلنسکی گفت: موضع شخصی من و اوکراین این بود که اگر رهبر روسیه در این نشست شرکت داشته باشد، این تصمیم را اجرایی می کنم.

گفته های زلنسکی درحالیست که اوکراین در فهرست کشورهای گروه -۲۰ نیست.

وزارت خارجه روسیه اواسط تیر ماه در بیانیه ای اعلام کرده بود: در رابطه با نشست نوامبر گروه -۲۰، دعوتنامه رسمی از «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی خطاب به رئیس جمهور روسیه دریافت شده است. جاکارتا به طور غیرقطعی از قصد «ولادیمیر پوتین» برای شرکت در این نشست مطلع شد. قالب مشارکت به روند شرایط در جهان و با در نظر گرفتن وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در جنوب شرق آسیا بستگی دارد.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم پیشتر با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرده بود که به اجلاس گروه -۲۰ در اندونزی دعوت شده است.

گفتنی است که نشست سران گروه ۲۰ متشکل از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان ماه نوامبر در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود.