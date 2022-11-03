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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۲۳

زلنسکی: اگر «پوتین» در نشست گروه -۲۰ باشد، من در آن شرکت نمی‌کنم

زلنسکی: اگر «پوتین» در نشست گروه -۲۰ باشد، من در آن شرکت نمی‌کنم

رئیس جمهور اوکراین امروز گفت: اگر رییس جمهور روسیه در نشست گروه - ۲۰ حضور داشته باشد، من در آن شرکت نمی‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر پوتین در نشست گروه -۲۰ باشد، من در آن شرکت نمی‌کنم.

رئیس جمهور اوکراین گفت که در صورت حضور ولادیمیر پوتین، در این نشست در اندونزی شرکت نخواهد کرد.

زلنسکی گفت: موضع شخصی من و اوکراین این بود که اگر رهبر روسیه در این نشست شرکت داشته باشد، این تصمیم را اجرایی می کنم.

گفته های زلنسکی درحالیست که اوکراین در فهرست کشورهای گروه -۲۰ نیست.

وزارت خارجه روسیه اواسط تیر ماه در بیانیه ای اعلام کرده بود: در رابطه با نشست نوامبر گروه -۲۰، دعوتنامه رسمی از «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی خطاب به رئیس جمهور روسیه دریافت شده است. جاکارتا به طور غیرقطعی از قصد «ولادیمیر پوتین» برای شرکت در این نشست مطلع شد. قالب مشارکت به روند شرایط در جهان و با در نظر گرفتن وضعیت بهداشتی و اپیدمیولوژیک در جنوب شرق آسیا بستگی دارد.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم پیشتر با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرده بود که به اجلاس گروه -۲۰ در اندونزی دعوت شده است.

گفتنی است که نشست سران گروه ۲۰ متشکل از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان ماه نوامبر در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود.

کد مطلب 5623851

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      تنها مرد بیستِ روزگاری.
    • حسن ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
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      دلقک اوکراین که با پول وامکانات بیست وشش کشور وناتو کل منطقه را به درگیری و تشنج سوق داده . پایان جنگ با رفتن این ‌فرصت طلب قابل حل وفصل میباشد.
    • حمید IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      به درک که شرکت نمی‌کند کمدین موجب نابودی اوکراین شد
    • دهقان IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      دلغک زلسنکی طفلی از پوتین ‌‌و فیس تو فیس شدن با رئیس روسیه وحشت داره نترس زبل خان پوتین مرد درستی هست وجدان داره پوتین سوریه را از دست داعش نجات داد مرگ تو براش ارزشی نداره

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