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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۹

قطع برق ۴.۵ میلیون نفر در اوکراین؛

ادعای زلنسکی: روسیه به «تروریسم انرژی» متوسل شده است

ادعای زلنسکی: روسیه به «تروریسم انرژی» متوسل شده است

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی کی‌یف، روسیه را به روی آوردن به «تروریسم انرژی» متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین که دسترسی صدها هزار نفر در این کشور را به برق قطع کرده است، مدعی شد که مسکو به «تروریسم انرژی» متوسل شده است.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف در پستی در تلگرام نوشت: به‌دنبال تداوم قطعی برق در اوکراین، برق حدود ۴۵۰ هزار خانوار در سراسر کی‌یف، قطع شده است. این رقم یک و نیم برابر بیشتر از تعداد خانواده‌هایی است که طی روزهای به برق دسترسی نداشته‌اند.

زلنسکی در جریان نطق خود دراین‌باره مدعی شد: این حقیقت که روسیه علیه بخش انرژی اوکراین به تروریسم متوسل شده، نشان‌دهنده ضعف دشمن است. آنها در میدان نبرد قادر به شکست اوکراین نبوده و از این رو در تلاشند تا از این راه به مردم ما ضربه بزنند.

بنا به ادعای زلنسکی، تنها در هفته جاری، حملات روسیه به زیرساخت‌های حیاتی در مناطق کی‌یف، چِرکاسی، کایروهراد، خارکف و زاپروژیا، به طور متناوب دسترسی میلیون‌ها نفر را به برق و آب قطع کرده و تا روز پنجشنبه، دسترسی حدود ۴.۵ میلیون مصرف‌کننده به منابع برق قطع شده است.

«یوکرنرگو» شرکت ملی برق اوکراین اوایل هفته اعلام کرد که چندین منطقه این کشور با قطعی‌های طولانی برق مواجه خواهند بود زیرا این شرکت در حال تعمیر خسارات واردشده ناشی از حملات اخیر روسیه است.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان دیروز مدعی شد که گروه جی -۷( هفت کشور صنعتی) در آستانه فصل زمستان حمایت‌های خود از اوکراین را بیشتر خواهند کرد.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا و غرب، ضمن اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، با ارسال کمک نظامی و غیرنظامی به کی‌یف به شعله‌ور شدن آتش جنگ در این کشور دامن زده‌اند. این در حالی است که مسکو همواره تاکید کرده این اقدامات تغییری در نتیجه نهایی جنگ ایجاد نکرده و تنها به طولانی شدن آن منجر می‌شود.

کد مطلب 5624354

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    نظرات

    • حکمت بهمنی IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 1
      پاسخ
      آقای زلنکسی جمع کن توعددی نیستی کل اروپا وامریکا انگلیس کفتالهها جمع شدید سرصدا راه انداخی پوتین مثل شیر وپلنگ به حساب همتون میرسه مثل مرغ خوابیدی خروس آمد پرید حالا جک جک میکنی

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