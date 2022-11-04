انقلاب اسلامی درس ایستادگی و مقاومت به آزادی خواهان جهان داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه که با حضور پرشور مردم در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز دنیا فهمیده که ایران اسلامی مانند کوه استوار و قدرتمند ایستاده است.

وی با تشکر از همه مردم برای حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، افزود: حضور در صحنه های مختلف با ترساندن دشمنان، پشت سر امامین انقلاب حرکت کردن از شئونات تقوا است که امروز مردم به درستی آن را انجام دادند

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی یک ابرقدرت در منطقه است و بنا به نظر کشورها و کارشناسان غربی، هیچ کاری بدون حضور جمهوری اسلامی جلو نمی رود، تصریح کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند باید این مقاومت و ایستادگی را بیفزاییم چرا که امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بلامنازع و راهنما برای تمام کشورهای دنیا مطرح است.

علما درخصوص روز ۱۳ آبان، گفت: روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و مبارزه با استکبار جهانی را نباید فراموش کنیم و آمریکا امروز حق دارد از جمهوری اسلامی عصبانی باشد چرا که در گذشته ایران جولانگاه نیروهای آمریکایی بود و ۶۰ هزار مستشار در این کشور داشتند که دولت مصدق را سرنگون کردند و امروز واقعیت های تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب جهاد تبیین باید برای جوانان بازگو شود.

وی با اشاره به اینکه آمریکا هشت سال جنگ را بر ما تحمیل کرد، ۱۷ هزار ایرانی و نخبه را ترور کرد و ۳۰۰ هواپیما را ساقط کرد، تاکید کرد: آمریکا از فتنه های مختلفی در کشور ما حمایت کرده است و جواب خون شهدای شاهچراغ را چه کسی می دهد؟ جواب خون آن طلبه جوان و خانواده های آنها را چه کسی می دهد؟

امام جمعه کرمانشاه ادبیات جمهوری اسلامی را ادبیات مقاومت عنوان کرد و گفت: آمریکا و نوچه هایش از اسلام هراس دارند اما امام راحل (ره) با قدرت نظام اسلامی را تشکیل داد و با همه مشکلات امروز یک قدرت بزرگی در منطقه و جهان محسوب هستیم