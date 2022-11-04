آمریکا در نظم جدید جهان رو به زوال و سقوط است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه های این هفته نمازجمعه آستارا با بیان مناسبت های یوم الله سیزدهم آبان، بزرگداشت مناسبتهای اسلام و انقلاب را بر اساس آیه قرآن مایه تذکر و پندآموزی دانست که بیان آن برای نسل های جدید موجب آشنایی با اهمیت این ایام است.

امام جمعه آستارا با تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از دانش آموزان کشور در هفته گذشته، ریشه دشمنی های آمریکا با ملت ایران را مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بیان کرد و افزود: آن زمان که کسی مرگ بر آمریکا نمی گفت و حکومت هم شاهنشاهی و دست نشانده آمریکا بود. ولی چون منافع آمریکا در خطر بود در مقابل رأی و نظر مردم ایران ایستاد و دولت ملی مصدق را ساقط کرد.

وی با اشاره به بیان رهبر معظم انقلاب در خصوص شکل گیری نظم جدید در جهان اظهار داشت: در نظم جدید جهان آمریکا منزوی و در حال زوال و سقوط است و محوریت علم و دانش و سیاست و اقتصاد از غرب به آسیا منتقل خواهد شد و جریان مقاومت در دنیا گسترش خواهد یافت.

امام جمعه آستارابه بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اشاره کرد و ادامه داد: در این بیانیه به خوبی نشان داده شده که آمریکایی ها دخالت مستقیم در این آشوبها داشتند و با برنامه ریزی دقیق برای قبل و حین و بعد از اغتشاشات برنامه داشتند تا بتوانند با حمایت از نیروهای آموزش دیده و بکارگیری رسانه های مختلف و در انتها با تحریم های جدید کشور ما را تحت فشار قرار دهند.

وی در خصوص حوادث روز گذشته در یکی از شهرهای کرج گفت: این اقدام از اعتراض و اغتشاش گذشته و به جنگ داخلی علنی و آشکار تبدیل شده است.

حجت الاسلام باقری تأکید کرد: همه مردم باید دقت داشته باشند این اقدامات دقیقاً شبیه اقداماتی است که در سوریه به منظور تضعیف آن کشور از طریق مشغول کردن آنان به درگیری های داخلی و ممانعت از حضور قوی و مقتدرانه در منطقه انجام شده، است.

وی خطاب به مسئولان امنیتی و قضایی کشور گفت: خواسته همه مردم این است که دیگر مدارا و مماشات با آشوبگران را کنار گذاشته و با اقدام سریع و قاطع عاملان جنایتهای اخیر را به سزای اعمال ننگین و خیانتکارانه شان برسانید.