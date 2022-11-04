به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی روز جمعه در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان با محکوم کردن اقدامات مداخله جویانه آمریکا در حوادث اخیر کشور گفت: مردم ایران در همه صحنه‌ها نشان دادند که طرفدار نظام و انقلاب هستند و با حضورشان در دفاع مقدس تاکنون نشان دادند که گوش به فرمان هیچ بیگانه‌ای نیستند.

وی حضور مردم در مراسم مبارزه با استکبار جهانی را تهدیدی برای آمریکا خواند و گفت: آن‌ها می‌دانند که ملت هوشیار ایران تحت تاثیر فضای دروغین رسانه‌ای دشمنان ملت قرار نخواهند گرفت.

سردار رحیمی با تسلیت به خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تاکید کرد: نیروی انتظامی با دشمنان و اخلالگران مماشات نخواهد کرد؛ ما از زمانی که لباس نظامی بر تن کردیم خود را برای دفاع از امنیت و آرمان‌های نظام و شهادت آماده کردیم.

وی افزود: پلیس با سعه صدر با نوجوانان و جوانانی که به صورت احساسی تحت تاثیر رسانه‌های معاند در اغتشاشات شرکت کردند، برخورد می‌کند.