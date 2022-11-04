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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۵

سردار رحیمی:

نیروی انتظامی با اخلالگران امنیت مماشات نمی‌کند

نیروی انتظامی با اخلالگران امنیت مماشات نمی‌کند

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی با دشمنان و اخلالگران امنیت مماشات نخواهد کرد و ما از زمانی که لباس نظامی بر تن کردیم، خود را برای شهادت آماده کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی روز جمعه در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان با محکوم کردن اقدامات مداخله جویانه آمریکا در حوادث اخیر کشور گفت: مردم ایران در همه صحنه‌ها نشان دادند که طرفدار نظام و انقلاب هستند و با حضورشان در دفاع مقدس تاکنون نشان دادند که گوش به فرمان هیچ بیگانه‌ای نیستند.

وی حضور مردم در مراسم مبارزه با استکبار جهانی را تهدیدی برای آمریکا خواند و گفت: آن‌ها می‌دانند که ملت هوشیار ایران تحت تاثیر فضای دروغین رسانه‌ای دشمنان ملت قرار نخواهند گرفت.

سردار رحیمی با تسلیت به خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تاکید کرد: نیروی انتظامی با دشمنان و اخلالگران مماشات نخواهد کرد؛ ما از زمانی که لباس نظامی بر تن کردیم خود را برای دفاع از امنیت و آرمان‌های نظام و شهادت آماده کردیم.

وی افزود: پلیس با سعه صدر با نوجوانان و جوانانی که به صورت احساسی تحت تاثیر رسانه‌های معاند در اغتشاشات شرکت کردند، برخورد می‌کند.

کد مطلب 5624399
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • صمد IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 1
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      پلیس ایران را از مظلومیت خارج کنید اجازه برخورد با سلاح با اوباش مسلح را صادر کنید استفاده پلیس از سلاح را به رای بگذارید
    • ناشناس IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      1 0
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      ملت نون شب ندارند گرانی رانت اختلاس دزدی مسئولین سبب چنین موقعیتی شده است حرف مردم ایران را باید گوش داد ملت خسته شده از مسئولین خائن 233
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 1
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      پلیس بیاد اعلام کنه هر کسی که در محل اغتشاش ماسک به صورت داشته باشه، بدون هیچ پرسشی توسط پلیس بازداشت خواهد شد
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      ✔️ چگونه «عفو عمومی» خشونت‌طلبان سوریه، زمینه‌ساز تشکیل گروه تکفیری جیش‌الاسلام شد؟ اعلام فرمان «عفو عمومی» در آغاز آشوب‌های سوریه، یکی از اشتباهات حاکمیت این کشور بود که گمان می‌کرد می‌تواند با امتیاز دادن به آشوبگران بر بحران فائق آید؛ درحالی‌که مخالفین به دنبال سرنگونی نظام بودند و هرگونه امتیاز
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 1
      پاسخ
      قوانینی مانند بکار گیری سلاح ، دفاع از خود، حقوق شهروندی ، مبارزه با مواد مخدر مشکلات اساسی دارند و به نفع مجرمان نوشته شده اند و قدرت نیروهای امنیتی و پلیس را بشدت کاهش داده اند --- نمایندگان محترم ، قوانینی را که قدرت پلیس را کاهش داده اصلاح کنید
    • حمید AU ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      1 0
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      حرفهایتان دیگرخریداری ندارید.۵۰ روز گذشت واین آتش شعله ورترگشت.تواین مجلس حتی یک قانون بنفع مردم عوض نشد.
    • psk IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 1
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      سلام خسته نباشید. ولی به نظر می یاد فعلا دارین مماشات می کنید . این حجم از هجمه علیه پلیس و آسیب رساندن به پلیس و حتی قتل پلیس در هیچ جای دنیا و در هیچ مکتب و مذهب و در هیچ کشوری پذیرفتنی نیست. ای کاش واقعا بدون مماشات با قاتلین پلیس و اوباش برخورد می کردید.
    • محمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      0 0
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      نگذارید ابهت پلیس ریخته بشه وگرنه یک ادمهای زبان نفهم ونامرد توجامعه وجود دارند که نمیشه جلوشونو گرفت البته تک به تک موش هم نیستند از اب گل الود ماهی میگیرند همین الان یک عده دارن به حکومت دهن کجی میکنند بدون حجاب دارن جلو پلیس رژه میرند خدا شاهده با چندتاشون برخورد جدی بشه بقیه حساب کارمیاد دستش

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