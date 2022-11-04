به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین شامگاه جمعه در حاشیه سفر به لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از پروژه هایی که در کشور آغاز کرده ایم توازن سرمایه گذاری است، اظهار داشت: براین اساس، در مناطقی که به لحاظ صنعتی و معدنی کمتر ظرفیت ایجاد شده و باعث می شود جمعیت منطقه مهاجرت کنند، طرح هایی را تعریف می کنیم که اشتغال صنعتی و معدنی را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه یکی از این پروژه ها در شهرک صنعتی الشتر استان لرستان پیش بینی شده که در قالب آن یک محصولی به نام استیل کورد که در ساخت لاستیک به کار می رود تولید می شود، تصریح کرد: این پروژه امروز آغاز می شود و می تواند اشتغال خوبی را برای منطقه فراهم کند.