منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلانشهر اصفهان در هفت ماه نخست سال جاری ۹۵ روز هوای آلوده داشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه مطالعات منشا یابی و سهم بندی آلودگی هوای اصفهان توسط دانشگاه‌ها انجام شده، وقت آن است که سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای اجرای مفاد قانون هوای پاک اعتبارات و بسته‌های حمایتی به استان اصفهان بدهد.

وی با بیان اینکه آلودگی هوای اصفهان در پاییز و زمستان به علت ماندگاری توده هوا و تجمیع آلاینده‌های ناشی از خودروها و صنایع تشدید می‌شود، افزود: خشکی رودخانه زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی و شکل گیری و فعالیت کانون‌های نقطه‌ای گردوغبار در بهار و تابستان نفس این شهر را به شماره انداخته است.

گاز نیروگاه‌های اصفهان به طور مستمر تامین شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی این کلانشهر در راستای مفاد قانون هوای پاک، به بودجه نیاز است، تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اصفهان که درگیر کم آبی بوده و در احاطه کانون‌های گرد و غبار است، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و وزارت نیرو برنامه‌ریزی کنند که به طور مستمر گاز نیروگاه‌های اطراف اصفهان تامین شود.

شیشه فروش خاطرنشان کرد: ۲ نیروگاه شهید منتظری و نیروگاه اسلام آباد در شهر اصفهان است و در صورت استفاده از سوخت دوم ۳.۵ میلیون نفر تحت تاثیر قرار می گیرند و از این رو وزارتخانه‌های نیرو و نفت باید به صورت ویژه تامین گاز پایدار برای این نیروگاه‌ها تدبیر کنند.

وزارت نفت باید از سوخت مازوت گوگردزدایی کند

وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت موظف است که سوخت مایع مازوت را سولفورزدایی و گوگرد زدایی کند، اضافه کرد: نیروگاه‌ها و شرکت توانیر باید سامانه‌های فیلتراسیون خروجی‌ها را نصب کنند تا هوای شهر با آلودگی روبه رو نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز داشت: همچنین شرکت پالایش نفت باید گازوئیل یورو پنج را در تمامی جایگاه‌های سوخت توزیع کند و سازمان شهرداری‌های کشور برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان کمک کند.

شیشه فروش با اشاره به اینکه سامانه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر اصفهان مدتی است فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارد، تصریح کرد: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سازمان محیط زیست کشور باید به اداره کل محیط زیست استان برای نوسازی، بهسازی، تقویت و توسعه ایستگاه‌های پایش هوای اختصاص دهد.

وی ابراز داشت: برای اجرای قانون هوای پاک در اصفهان لازم است که حمایت‌های ملی صورت گیرد و سازمان محیط زیست کشور به استان بودجه بدهد و این اداره کل باید اعتباراتی برای تقویت گشت و نظارت بر اجرای قانون هوای پاک در دستگاه‌ها داشته باشند.

نیروگاه‌های اصفهان امسال تاکنون مازوت نسوزاندند

شیشه فروش گفت: از معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست کشور درخواست داریم که درخصوص جلوگیری از استفاده سوخت مازوت در نیروگاه‌های اصفهان، تخصیص اعتبارات برای نوسازی سامانه های سنجش هوا و نیز بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون هوای پاک در این استان توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون پلمب مشعل‌های مازوت سوز نیروگاه‌های اصفهان باز نشده است، تصریح کرد: با وجود این تاکید می‌کنیم به دلیل شرایط خاص استان اصفهان که در احاطه کانون‌های گردوغبار و کم آبی و درگیر آلودگی هوا است، وزارتخانه‌های نفت و نیرو تدبیر کنند که سوخت مازوت امسال در نیروگاه‌های اصفهان مصرف نشود.