مشاور امنیت ملی آمریکا با زلنسکی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفری غیرمنتظره به کی یف، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور و «آلکسی ریزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین دیدار و بر حمایت ثابت واشنگتن از این کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، جیک سالیوان در نشستی خبری در مقر ریاست جمهوری اوکراین در کی یف گفت: ما نیاز شدید اوکراین به سامانه های پدافند هوایی در این زمان دشوار را درک می کنیم.

وی افزود: مهمترین چیزی که من امروز می خواهم بگویم این است که ایالات متحده در این جنگ هرچقدر هم که طول بکشد در کنار اوکراین خواهد بود و از حمایت خود دست نخواهیم کشید و ضعیف نخواهد شد.

این در حالی است که «مارجوری تیلور گرین»، نماینده جمهوری‌خواه آمریکا با متهم کردن حزب دموکرات حاکم بر این کشور به اولویت‌بحشی به جنگ اوکراین به‌جای رسیدگی به زندگی مردم آمریکا، گفت که در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور، کمک نظامی و غیرنظامی به اوکراین قطع خواهد شد و یک سنت دیگر هم نصیب این کشور نخواهد شد.

وی دراین‌باره گفت: تنها مرزی که آنها (دموکرات‌ها) به آن اهمیت می‌دهند، مرز اوکراین است نه مرز جنوبی آمریکا. (درحالی که) کشور ما در اولویت است.

آمریکا از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) تا ماه آگوست بیش از ۵۴ میلیارد دلار کمک به اوکراین ارسال کرده است.

در همین راستا، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به تازگی از بسته جدید کمک های نظامی به اوکراین شامل تانک و موشک به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خبر داد.