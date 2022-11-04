بسته جدید کمک های نظامی آمریکا به اوکراین به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از بسته جدید کمک های نظامی به اوکراین شامل تانک و موشک به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خبر داد.

بر اساس این گزارش، «سابرینا سینگ» سخنگوی پنتاگون گفت که بسته جدید کمک های نظامی به اوکراین شامل ۴۵ تانک از نوع تی -۷۲ است.

وی همچنین افزود که بخشی از این تانک ها تا پایان دسامبر آینده به اوکراین تحویل خواهد شد و روند تحویل آن در سال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شد.

سینگ همچنین گفت که ایالات متحده تانک های ساخت شوروی را بازسازی کرده و آنها را به نیروهای اوکراین و هلند و جمهوری چک ارائه می دهد.

بسته جدید کمک های نظامی آمریکا به اوکراین همچنین شامل ۲۵۰ نفربر زرهی از نوع ام -۱۱۱۷، چهل قایق زرهی و ۱۱۰۰ پهپاد از نوع فونیکس گوست است.

پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن تا کنون بیش از ۱۸.۹ میلیارد دلار کمک های نظامی به اوکراین کرده است.

وزارت دفاع آمریکا در عین حال بر ادامه همکاری با اوکراین برای رفع نیازهای نظامی فوری و بلندمدت این کشور تاکید کرد.