به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه آمریکا با متهم کردن حزب دموکرات حاکم بر این کشور به اولویت‌بحشی به جنگ اوکراین به‌جای رسیدگی به زندگی مردم آمریکا، گفت که در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور، کمک نظامی و غیرنظامی به اوکراین قطع خواهد شد و یک سنت دیگر هم نصیب این کشور نخواهد شد.

وی دراین‌باره گفت: تنها مرزی که آنها (دموکرات‌ها) به آن اهمیت می‌دهند، مرز اوکراین است نه مرز جنوبی آمریکا. (درحالی که) کشور ما در اولویت است.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.

در حالی که نظرسنجی‌ها از بخت‌های حقیقی جمهوری‌خواهان برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان و همچنین مجلس سنا آمریکا حکایت دارد، به نظر نمی‌رسد که سیاستمداران اوکراینی نگرانی چندانی بابت وعده و وعیدهای گرین داشته باشند.

در واقع، اسویاتوسلاو یوراش، عضو حزب «پیشکار مردم» که ریاست آن را ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برعهده دارد، امروز (جمعه) گفت که «گرین عضو برجسته و مهمی در مباحثات جمهوری‌خواهان محسوب نمی‌شود.»

وی مدعی شد: اینکه در آمریکا راست افراطی و چپ افراطی با عقاید متفاوت وجود دارد، آشکار است زیرا آمریکا کشوری دموکراتیک است. اما تا جایی که به رویکرد غالب در هر دو حزب مربوط می‌شود، حمایت از اوکراین کاملاً شفاف و روشن است.

یوراش با تاکید بر اینکه اوکراین به‌دنبال «کمک نامحدود» نیست، مدعی شد که دولت کی‌یف «درباره محل هزینه‌کرد کمک‌ها بسیار شفاف بوده و از هر نوع نظارت یا اعزام هیئت برای بررسی و راستی‌آزمایی استفاده از کمک‌ها، استقبال می‌کند.

با این حال، تلاش اخیر سناتور راند پل از ایالت کنتاکی برای گنجاندن بند «نظارت» در لایحه کمک ۴۰ میلیارد دلاری به اوکراین، تاکنون ناموفق بوده است.

گرین یکی از ۵۷ نماینده‌ای بود که با تامین کمک ۴۰ میلیارد دلاری برای اوکراین مخالفت کرد و گفت که تنها حدود یک سوم تسلیحات ارسالی به اوکراین، در خطوط مقدم جنگ استفاده می‌شود؛ آماری که شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز آن را تایید کرده است.

آمریکا از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) تا ماه آگوست بیش از ۵۴ میلیارد دلار کمک به اوکراین ارسال کرده است.