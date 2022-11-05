به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا بر این باور است که در شرایط فعلی، بهبود احتمالی روابط میان مسکو و واشنگتن دست کم در میان‌مدت، قابل رؤیت نیست.

به گفته سفیر مسکو در آمریکا، روسیه به‌دنبال احیای کامل گفتمانی است که واشنگتن آن را متوقف کرده است.

وی تاکید کرد: ما قاطعانه بر این باوریم که گفتمان میان دو کشور، ضروری است. این گفتمان نه تنها برای تأمین منافع روسیه و آمریکا ضرورت دارد بلکه برای تأمین منافع تمام جامعه بین‌الملل الزامی است.

آنتونوف افزود: چشم همه به ما است؛ به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دو ابرقدرت که امروز مسئول برقراری صلح در سیاره (زمین) بوده و همگام با منشور سازمان ملل، وظیفه ویژه برقرار صلح و ثبات بین‌المللی را برعهده دارند.

سفیر روسیه در آمریکا تصریح کرد: این حرف‌ها پوشالی نیست زیرا ما از سال ۱۹۴۵، زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد، بر اساس این موازین، زندگی کرده‌ایم. با مشکلات و مسائل زیادی روبه‎‌رو هستیم و می‌توانیم به طور مشترک و در حلقه ثبات راهبردی، منع گسترش سلاح هسته‌ای، امنیت سایبری جهانی و تغییرات اقلیمی، این مشکلات را حل و فصل کنیم.

به گفته آنتونوف، با این وجود، «سیاست مقامات فعلی آمریکا این است که روسیه را از همه جوامع بیرون کنند. اما حذف یا لغو روسیه غیرممکن است. مشکلاتی وجود دارد از جمله مشکلاتی که اشاره شد که البته بدون روسیه حل‌شدنی نیست.»

آنتونوف با اشاره به اینکه این موضوع درباره تلاش آمریکا برای «منزوی کردن چین» نیز صادق است، اضافه کرد: به بیان ساده، باید بگویم که خیلی ساده‌لوحانه است که فکر کنیم، می‌توان چنین ابرقدرت و جمعیت یک و نیم میلیارد نفری آن را منزوی کرد. این موضوع درباره روسیه نیز صدق می‌کند.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا و غرب ضمن اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، در حمایت از کی‌یف، کمک‌های نظامی و غیرنظامی قابل‌توجهی را به این کشور ارسال کرده و با تداوم اعمال تحریم‌های بین‌المللی، قصد دارند روسیه را به انزوا بکشانند.