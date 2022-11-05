محمود امانی طهرانی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضع رسیدگی به آموزش زبان‌های خارجی غیر انگلیسی گفت: یک توافق کلی با کانون زبان ایران انجام شده است تا به عنوان یک سازمانی که چارچوبش در ساختار نظام آموزش و پرورش کشور تشکیل و به رسمیت شناخته شده است؛ در عرصه آموزش‌های زبان خارجی غیر انگلیسی به دانش آموزان مدارس هم ورود پیدا کند و وزارت آموزش و پرورش هم موافق آموزش زبان‌های خارجی غیرانگلیسی بوده و تاییدیه کانون زبان در زمینه موفقیت تحصیلی دانش آموزان را به رسمیت بشناسد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: بدین ترتیب کودکانی که مایل هستند می‌توانند از امکان کانون زبان در زمینه آموزش زبان غیرانگلیسی استفاده کنند. در همایش مدیران کانون ملی زبان هم این مسئله را مطرح کردیم. با مدیریت کانون زبان هم این موضوع مطرح شده است و برنامه راهبردی هم از سوی آنان ارائه شده است.



امانی طهرانی با بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آموزش انتخاب زبان خارجی امری داوطلبانه است؛ گفت: یعنی زبان خارجی جز دروس انتخابی است لذا این حق برای دانش آموزان محفوظ است که خودشان زبان خارجی مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برای دانش آموز در مدرسه این امکان فراهم می‌شود که اگر نمی‌خواهد زبان انگلیسی بخواند مجبور به شرکت در کلاس‌های زبان انگلیسی مدرسه نباشد مشروط بر این‌که از کلاس‌های زبان غیرانگلیسی کانون ملی زبان استفاده کند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: این طرح در مرحله کارشناسی است و بعد از اینکه در کمیسیون برنامه‌های درسی شورای عالی آموزش و پرورش نهایی شود در صحن شورای عالی به تصویب خواهد رسید و این طرح قطعاً به سال آینده خواهد رسید.