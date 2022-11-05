طرح تولید کنسانتره آهن در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

عباس جرجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تولید ۶۰۰ هزار تنی کنسانتره آهن سربیشه ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: با توجه به اینکه مشکل زمین آن حل و همه تجهیزات مورد نیاز تهیه شده، دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: سرمایه گذار اجرای این طرح علاوه بر تولید کنسانتره آهن، خواستار صدور مجوز تولید گندله که ماده اولیه برای تولید آهن است و همچنین صدور مجوز تولید آهن شده است.

جرجانی افزود: در این راستا در قالب فاز اول، تولید کنسانتره آهن انجام می شود و در صورتی که تولید کنسانتره به ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن برسد، آمادگی داریم که مجوز گندله سازی را هم صادر کنیم.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید آهن آب بر است، بعد از مشخص شدن وضعیت آب استان برای صدور مجوز تولید آهن باید تصمیم گیری شود.

ایجاد ۱۲۰ فرصت شغلی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان داشت: اجرای طرح تولید کنسانتره آهن برای حدود ۱۲۰ نفر به شکل مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت.

جرجانی ادامه داد: انجام این کار در راستای فرآوری مواد معدنی استان برای جلوگیری از خام فروشی انجام می شود که ارزش افزوده آن برای خراسان جنوبی است.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح از مواد معدنی خام استان استفاده خواهد شد.

مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح تولید کنسانتره آهن با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریالی در سربیشه اسفند سال گذشته با حضور مسئولان استان برگزار شد.

مصطفی تمدن، مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری، تولیدی و بازرگانی در این مراسم هدف از اجرای این طرح را ایجاد زیر ساخت ها ی لازم برای محرومیت زدایی اعلام و گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع با زیر بنای هشت هزار متر مربع و با ظرفیت تولید سالیانه ۵۵۰ هزار تن کنسانتره اجرا می‌شود که امیدواریم با توجه به اینکه تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح خریداری شده است، تا هفته دولت سال ۱۴۰۱ مرحله اول این طرح به بهره برداری برسد.