کشف مهمات جنگی ساخت آمریکا در نوار مرزی جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته به لطف خدا با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان استان آذربایجان شرقی یک نفر قاچاقچی که در داخل خودروی آن مقادیر قابل توجهی مرمی که مواد اولیه فشنگ های جنگی و شکاری بوده و قصد انتقال آن به استان ها و شهرهای عمقی کشور را داشت در محدوده نوار مرزی هنگ مرزی شهرستان جلفا دستگیر گردید.

وی افزود: در این عملیات موفق یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس توقیف که در بازرسی خودرو توقیفی، مقادیر قابل توجهی مرمی فشنگ جنگی و شکاری در مارک و کالیبرهای مختلف ساخت کشور آمریکا که به طرز ماهرانه ای در داخل خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

احمدی با بیان اینکه امنیت و آرامش در مرزها خط قرمز ماموران مرزبانی است، خاطرنشان کرد: قاچاق و انتقال این مقدار از مرمی فشنگ جنگی و شکاری در شرایط کنونی کشور، احتمال آن وجود دارد که هدف از قاچاق مذکور عملیات خرابکارانه بوده باشد.