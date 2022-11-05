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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۴

فرمانده مرزبانی آذربایجان شرقی خبرداد؛

کشف مهمات جنگی ساخت آمریکا در نوار مرزی جلفا

کشف مهمات جنگی ساخت آمریکا در نوار مرزی جلفا

تبریز- فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی از کشف مقادیر قابل توجهی مرمی فشنگهای جنگی و شکاری و دستگیری یک نفر قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته به لطف خدا با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان استان آذربایجان شرقی یک نفر قاچاقچی که در داخل خودروی آن مقادیر قابل توجهی مرمی که مواد اولیه فشنگ های جنگی و شکاری بوده و قصد انتقال آن به استان ها و شهرهای عمقی کشور را داشت در محدوده نوار مرزی هنگ مرزی شهرستان جلفا دستگیر گردید.

وی افزود: در این عملیات موفق یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس توقیف که در بازرسی خودرو توقیفی، مقادیر قابل توجهی مرمی فشنگ جنگی و شکاری در مارک و کالیبرهای مختلف ساخت کشور آمریکا که به طرز ماهرانه ای در داخل خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

احمدی با بیان اینکه امنیت و آرامش در مرزها خط قرمز ماموران مرزبانی است، خاطرنشان کرد: قاچاق و انتقال این مقدار از مرمی فشنگ جنگی و شکاری در شرایط کنونی کشور، احتمال آن وجود دارد که هدف از قاچاق مذکور عملیات خرابکارانه بوده باشد.

کد مطلب 5624646

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