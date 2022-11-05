به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کوئنتین تارانتینو در مصاحبه‌ای جدید گفته است به ساخت فیلمی ابرقهرمانی فکر هم نمی‌کند.

در حالی که تارانتینو بارها گفته فقط ۱۰ فیلم در کارنامه خواهد داشت، بازار حدس و گمان‌ها برای اینکه فیلم دهم او چگونه فیلمی خواهد بود داغ است.

وی که در حال تبلیغ کتاب جدیدش با عنوان «تعمقی در سینما» است در مصاحبه جدید با لس‌آنجلس تایمز امکان سکان‌داری باکس‌آفیس امروزی را رد کرده و گفته حاضر نیست سازنده یک فیلم ابرقهرمانی با بودجه کلان باشد.

وی با قاطعیت امکان کار کردن برای مارول و ورود به دنیا دی‌سی را رد کرده و گفته است کارگردان‌های مارول صرفا اجیر شده هستند.

تارانتینو که زمانی در فکر اجرای یک کنسرت ابرقهرمانی بود و حتی به کارگردانی یک فیلم از مجموعه فیلم‌های «پیشتازان فضا» فکر می کرد، دیگر چنین فکری ندارد و این ایده برایش رنگ باخته است.

وی گفته است: برای انجام این کارها باید مزدور باشی. من که دنبال کار نمی‌گردم.

این کارگردان فیلم‌های ابرقهرمانی را مانند فیلم‌های موزیکال استودیوهای بزرگ هالیوودی در دهه ۱۹۶۰ دانست و گفت همان‌قدر خفه‌کننده هستند.

وی گفت: کارگردان‌های امروزی نمی‌توانند منتظر بنشینند که فیلم‌های ابرقهرمانی از رونق بیفتند و به همان شکلی که کارگردان‌های دهه ۱۹۶۰ از کاهش محبوبیت موزیکال‌ها خوشحال شدند، خوشحال شوند.

وی اما «برخورد نزدیک از نوع سوم» را باب سلیقه‌اش دانست و گفت ایده بزرگ‌تری است و نشان می‌دهد اسپیلبرگ می‌خواهد برای مردم عادی فیلمی حماسی بسازد، نه اینکه فقط برای عشق سینماها فیلم بسازد.