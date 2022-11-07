علی آقانوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود آب شرب و بهداشت اصفهان و محقق نشدن بارندگی‌ها از اواسط مهرماه با هماهنگی شرکت توزیع برق، پمپاژها در مسیر زاینده رود از مدار بهره برداری خارج و برق این پمپ‌ها قطع شد.

وی خاطرنشان کرد: خروجی سد زاینده‌رود تا پیش از قطع پمپاژها ۱۷ متر مکعب در ثانیه بود و به سد چم آسمان که محل شرب اصفهان است ۱۳ مترمکعب بر ثانیه آب می‌رسید؛ به بیان دیگر حد فاصل سد زاینده‌رود تا چم آسمان تا پیش از قطع پمپاژها چهار مترمکعب آب در مسیر برداشت می‌شد.

رئیس گروه حفاظت آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: با قطع پمپاژها در مسیر رودخانه، هم اکنون خروجی سد زاینده رود ۱۳ متر مکعب در ثانیه است و ۱۲.۲ مترمکعب آب به سد چم آسمان می‌رسد و در نتیجه چهار مترمکعب بر ثانیه آب صرفه جویی شده است.

آقانوری با بیان اینکه با سرد شدن هوا بالادست به آب نیاز ندارند، گفت: پمپاژهای بالادست از اواسط مهر ماه امسال قطع شده و در حال حاضر برنامه‌ای مبنی بر وصل دوباره این پمپ‌ها نیست و قطعی آنها در ماه‌های پیش رو ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه وصل شدن دوباره پمپ‌ها با هماهنگی شرکت توزیع برق خواهد بود، اضافه کرد: دستکم تا یک ماه آینده پمپ‌ها وارد مدار نخواهند شد.

رئیس گروه آب سطحی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اینکه گزارشات مردمی درمورد برداشت‌های غیرمجاز آب پیگیری می‌شود، ابراز داشت: از مردم تقاضا داریم که تخلفات در حوضه منابع آب از جمله رودخانه زاینده رود را از طریق شمارگیری سامانه ۳۸۴۸ حفاظت منابع آب استان اطلاع رسانی کنند تا مأموران گروه گشت و حفاظت رودخانه تخلفات را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد شود.

آقانوری تاکید کرد: با توجه به شرایط سد ذخیره زاینده رود و کم بارشی از مردم تقاضا داریم آب شرب و بهداشت را بهینه مصرف کنند.