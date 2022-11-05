هنر آشوبگران کشتن مردم با قمه و دشنه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در همایش روز مازندران در روستای صالحان کجور با بیان اینکه مردم مازندران در ولایت پذیری و محبت و ارادت به اهل بیت سرآمد هستند، گفت: پنج سال قبل از ولایت حضرت ولی عصر (ع) در مازندران حکومت علوی تشکیل دادند که نشانه هوشیاری و بیداری مردم استان است.

وی با اظهار اینکه جوششگاه اصلی دین اسلام در مازندران به شمار می‌رود، گفت: در مقطع کنونی نیز مردم مازندران در دفاع از انقلاب، دفاع مقدس، حرم و دفاع از امنیت نقش آفرینی کردند و مردم به آشوبگران میدان ندادند.

وی هنر اغتشاشگران را حمله مردم با دشنه و قمه و کشتن بیان کرد و گفت: عوامل مزدور استکبار جهانی نیز در بروز آشوب‌ها نقش داشته است.

آیت الله لائینی با تاکید بر بهسازی جاده‌های دسترسی بخش کجور گفت: هر سال باید هزاران گردشگر به منطقه سفر کند و وضعیت کنونی جاده‌ها زیبنده و مناسب نیست.

امام جمعه ساری خواستار توجه ویژه به منطقه تاریخی و محروم بخش کجور شد.