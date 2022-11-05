قصد داشتند حادثه کوی دانشگاه را در شریف بازسازی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در دیدار صمیمی با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت جنبش دانشجویی را یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک جامعه برای تعالی و پیشرفت عنوان کرد و افزود: حضور مؤثر دانشجویان انقلابی در دفاع از آرمان‌های انقلاب توهم یک طرفه بودن دانشگاه به نفع جریانات معارض را از بین برد و همه دیدند که نخبگان دانشگاهی در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی کم نمی‌گذارند.

توکلی زاده با بیان اینکه نسل ما سال‌ها حسرت حضور در دوران دفاع مقدس را تجربه کرده است، اظهار کرد: شرایط این زمان و اقدامات دشمن به قدری پیچیده شده است که به نظر می‌آید شاید شهدای دفاع مقدس حسرت حضور در این دوران و دفاع از ولایت را در این برهه داشته باشند.

وی افزود: به یاد دارم سالی که محسن حججی عزیز شهید شد حضرت آقا فرمودند شهید حججی حجتی شد برای نسل جوان ما. امروز هم شهادت آرمان و شهدای شاهچراغ حجت را در وحشیگری دشمن بر ما تمام کرده و مسئولیت همه ما سخت‌تر شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های جنبش دانشجویی در تبیین خط دشمن گفت: یکی از کارهای خوبی که جنبش دانشجویی در این فتنه انجام می‌دهد مستندنگاری حوادث اخیر است. باید برای حافظه تاریخی مردم اقدامات، شعارها و جنایت‌های این فتنه را مستند کرد. اگر مستند نگاری نکنیم نمی‌توانیم واقعیت‌هایی که امروز در حال وقوع است را به نسل‌های بعد منتقل کنیم؛ لذا تا می‌توانید مستند تولید کنید. خاطره نگاری کنید. تمام حوادث را در قالب‌های مختلف روایت کنید. نسل بعد باید بداند در دانشگاه‌ها چه شعارهایی داده شد. در کف خیابان با زن چادری، پلیس، بسیجی، آمبولانس اورژانس و اموال عمومی چه کردند.

توکلی زاده ادامه داد: در ماجرای دانشگاه شریف قصد داشتند حادثه کوی دانشگاه را بازسازی کنند اما نظام هوشیاری به خرج داد. ساعت توییت‌ها را نگاه کنید. پیام‌هایی مانند «شریف به خون کشیده شد» یا اینکه «خانواده‌ها به داد دانشجویان شریف برسید» به وفور در بستر مجازی منتشر شد و بعد هم دروغشان آشکار شد که هیچ کشتاری در شریف اتفاق نیفتاده و خوشبختانه ماجرا به گونه‌ای تدبیر شد که که در شریف هیچ تلفاتی نداشتیم.

توکلی زاده با بیان ضرورت تبیین دست‌های پشت پرده این حوادث رأی مردم و جوانان اظهار داشت: ما اگر بتوانیم ثابت کنیم که این‌ها همه طراحی دشمن است مردم دیگر فریب نمی‌خورند. کسی که طراح این فتنه است ماجرای تأسف بار مهسا امینی را از دست نمی‌دهد. او به خوبی سوژه‌هایی را که می‌تواند بر احساسات پاک مردم سوار شود را می‌شناسد و از همین بهانه بهترین استفاده را برای اغراض آشوبگرانه خود می‌برد. برخی از این خبرنگارانی که توسط آمریکا آموزش دیده اند توجیه شده‌اند که دنبال چنین سوژه‌هایی باشند. در چنین وضعیتی باید نقشه سوزی دشمن کنیم. باید نمونه‌های انقلاب‌های رنگی را که با همین طراحی در کشورهای مختلف دنیا به وقوع پیوست برای مردم تبیین کنیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه دشمن سعی دارد در بین جریان انقلاب انشقاق ایجاد کند تصریح کرد: در این فتنه هم برخی فریب خوردند و نتوانستند خط صحیح را تشخیص دهند و این شاخصه فتنه است که حق و باطل را چنان در هم می‌آمیزد که تشخیص حق بسیار دشوار می‌شود. برخی با شعارهای انقلابی در حال ضربه زدن به انقلاب هستند.

توکلی زاده تاکید کرد: پیشنهاد من به جنبش دانشجویی این است که روی مرکز «اعتدال» عربستان مطالعه کنید. ببینید چگونه در فضای سایبری سعی در لطمه زدن به انقلاب و مردم ایران دارند و چه تأثیری در فضای مجازی بر روی جوانان و نوجوانان ما دارند. دانشجویی که ساعت‌ها در معرض پیام‌های دشمنان در بستر مجازی است آنقدر در معرض دروغ‌های متعدد و بمباران تبلیغاتی دشمن قرار می‌گیرد که اگر تحت تأثیر قرار گرفت اتفاق عجیبی نیفتاده است.

وی افزود: نگذارید بچه‌های انقلابی دچار انفعال شده و احساس تنهایی کنند و روحیه شأن تضعیف شود. ما باید هسته سخت انقلابی و اصیل خودمان را حفظ کنیم. در گام بعد هم بخشی از وقت خود را برای لیدرهای جریان معترض دانشگاه بگذارید. با آنها گفت‌وگو کنید. قطعاً در گفت‌وگوی منطقی بسیاری از حقایق روشن می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: مراقب باشید این فحاشی‌ها ما را دچار یک ادبیات سخیف نکند. ما نباید ادبیات دینی و انقلابی خود را کنار بگذاریم. تقید به اخلاق مرز ماست. نباید در لمپنیسم دشمن گرفتار شویم. به هیچ عنوان از ادبیاتی مشابه فحاشی آنها استفاده نکنیم. جنس ما این نیست. باید هویت خودمان را تعریف کنیم و متناسب با هویت دینی و انقلابی خود با طرف مقابل صحبت کنیم. طرف مقابل هویت خود را از دست داده است و به صراحت برخی بی اخلاقی‌ها را مرتکب می‌شود و به آن افتخار هم می‌کند اما قرار نیست شکل آنها شویم.

گفتنی است سلسله دیدارهای معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران باتشکل های دانشجویی به منظور دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات جنبش دانشجویی و استفاده از ظرفیت آنان برای پیشبرد اهداف فرهنگی مدیریت شهری به صورت هفتگی برگزار می‌شود.