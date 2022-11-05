حمله سوسک های پوست خوار به پارک جنگلی جهرم

غلام حسین بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سوسک پوست خوار کاج در زیر پوست درخت با قطع ارتباط آوندی راه آبکش درخت را می‌بندد و سبب خشکیدن آن می‌شود و دلیل تشدید عمده آن نیز تغییر اقلیم، از جمله خشکی و کاهش بارندگی است.

سرپرست شهرداری جهرم افزود: در چندین مرحله با آفت زدایی و سمپاشی با سموم مختلف در صدد درمان این درختان برآمدیم، اما با توجه به شدت هجوم این آفت نتوانستیم آن را کنترل کنیم و مجبور به قطع و سوزاندن درختان بیمار برای جلوگیری از شیوع آن شدیم.

بهمنی خاطرنشان کرد: در این مکان تفریحی ۱۰۰ درخت کاج که عمر آن‌ها به ۶۰ تا ۷۰ سال می‌رسید مورد هجوم این سوسک قرار گرفته بود که ۲۵۰ اصله کاج تهران جایگزین آن‌ها شد.

وی اظهار کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ درخت کاج در پارک جنگلی شهر جهرم وجود دارد که با مراقبت از آن‌ها می‌توان یکی از ریه‌های جهرم را حفظ کرد.