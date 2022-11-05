اولین رویداد مردم پایه مبتنی بر تلفن همراه در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم معین مسئول فضای مجازی بسیج از برگزاری اولین رویداد مردم پایه مبتنی بر تلفن همراه خبر داد و گفت: سازمان فضای مجازی بسیج در نظر دارد تا در چهارمین رویداد استانی تولید محتوای بسیج اولین "رویداد مردم پایه" که تولیدات رسانه‌ای مبتنی بر تلفن همراه می‌باشد را برگزار کند.

وی افزود: برگزاری این رویداد ۵ آبان ماه آغاز شده است و تا ۲۰ آبان ماه در تمامی استان‌های کشور، با موضوعات بومی و منطبق بر زیست بوم هر استان ادامه دارد.

مسئول فضای مجازی ادامه داد: رویداد مردم پایه در بخش‌های: ویدئو کلیپ موبایلی، عکس و طرح‌های گرافیکی برگزار شده است.

معین در پایان گفت: پس از مشخص شدن نفرات برتر در هر بخش در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد ملی تولید محتوای استانی بسیج از نفرات منتخب این بخش نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.