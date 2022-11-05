به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی شنبه شب در مدرسه روستای اشکالی بیان کرد: امروز اگر امکاناتی مانند آب، جاده، آسفالت، معابر، گاز و غیره در روستای اشکالی می‌بینیم که نسبت به دهه‌های قبل، چهره روستا را بسیار متفاوت کرده، همگی از خدمات و برکات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: فلسفه اولیه و مهم سیزده آبان‌ماه، همان قیام دانش‌آموزان در مقابل رژیم شاهنشاهی است که در نتیجه موجب به شهادت رسیدن دانش‌آموزان شد.

لطفی با اشاره به اینکه امروز دانش‌آموزان ما باید پیام‌های این روز مهم را فراگیرند، اظهار کرد: دانش‌آموزان نسل حاضر از استعداد ناب برخوردار بوده و به مراتب از دوران گذشته، اطلاعات و آگاهی بالاتری دارند و همچنین بیشتر از طرف خانواده‌هایشان مورد توجه قرار می‌گیرند.

فرماندار تنگستان تاکید کرد: دانش‌آموزان باید درس مقاومت در مقابل استکبار و ظلم را به خوبی فراگیرند.

مقام عالی دولت در تنگستان خاطرنشان کرد: تلاش داریم در حوزه آموزش و پرورش با پشتیبانی و حمایت لازم و همچنین همراهی و مشارکت اهالی روستا و انجمن اولیای دانش‌آموزان، امکانات آموزشی، علمی و ورزشی را به مدارس در روستاها اضافه کنیم تا سطح مدارس شهرستان را به حد مطلوبی برسانیم.