استعفای مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پس از پیروزی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع عبری گزارش دادند که ایال هولتا به یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که پس از پایان کار کابینه کنونی، از سمت خود استعفا خواهد داد.

بنابر اعلام منابع صهیونیستی نام دو نفر برای جانشینی ایال هولتا مطرح شده است. این منابع از رون درمر سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آمریکا و مشاور رهبر لیکود و ژنرال ایال زمیر مشاور نظامی سابق نتانیاهو به عنوان دو نامزد اصلی برای حضور در مقام مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در دوران کابینه جدید، نام برده اند.

گفتنی است در انتخابات اخیر کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ائتلاف راستگرایان افراطی به رهبری نتانیاهو توانست اکثریت پارلمان را بدست آورد.

براین اساس به نظر می‌رسد در روزهای آینده با تشدید دو قطبی در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی، مقامات مرتبط با کابینه شکست خورده یائیر لاپید از صحنه حذف شده و نزدیکان نتانیاهو بار دیگر به قدرت بازگردند.