به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن در حاشیه تمرین امروز دوشنبه تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران گفت: اردوی سختی را پشت سر گذاشتیم. امیدوارم در بازی دوستانه با نیکاراگوئه برنده باشیم و نکات تاکتیکی سرمربی را انجام بدهیم.

وی در خصوص اینکه در تیم ملی رقبای سختی دارد، تاکید کرد: تلاش می‌کنم بهترین عملکرد را داشته باشم. آرزوی هر بازیکنی بازی برای تیم ملی کشورش است. من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

بازیکن تیم ملی ایران در خصوص کار با کارلوس کی روش و اینکه در مصاحبه دیگری گفته بود سرمربی تیم ملی در شبانه روز فقط دو تا سه ساعت می‌خوابد، اظهار کرد: قبلاً گفته بودم. از انرژی‌ای که کی روش برای کارش می‌گذارد و از شخصیت و کاریزمایی که دارد، انرژی می‌گیریم. خوشحالم که با او کار می‌کنم.

نورافکن در پایان گفت: کارمان برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی سخت است. تیم‌های خوبی در گروهمان هستند. تمام بازیکنان حریفان ما در تیم‌های سطح اول حضور دارند. صعود ایران نشدنی نیست ولی باید واقعیت‌ها را قبول کنیم و کار سخت است.