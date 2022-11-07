به صعود تیم ملی در قطر خوشبین نباشیم/ از لحاظ مهره کمبود نداریم

هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن مسابقات جام جهانی و حضور ایران در این رقابتها، گفت: وضعیت تیم ملی کشور ما در حال حاضر خوب است. نفرات دعوت شده به تیم ملی که از لیگ داخلی هستند در اردو حضور داشته و مشغول برگزاری تمریناتشان هستند و لژیونرها هم خارج از ایران در حال بازی برای تیم‌هایشان هستند.

پیشکسوت فوتبال ایران افزود: به جز طارمی که عملکرد فوق العاده ای در فوتبال اروپا داشته سایر بازیکنان هم مشغول بازی هستند و اعتقاد دارم از لحاظ مهره و بازیکنان با کیفیت مشکلی نداریم و می‌توانیم در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم.

حیدری در مورد دو دیدار ایران برابر نیکاراگوئه و تونس گفت: با توجه به اینکه به شروع مسابقات نزدیک می‌شویم انجام چند بازی تدارکاتی می‌تواند برای تیم ملی مفید واقع شود؛ دیدارهایی که هم باعث هماهنگی بیشتر تیم می‌شود و هم می‌تواند نقاط قوت و ضعف تیم ملی را برای کادر فنی بیشتر مشخص کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی می‌تواند به مرحله بعد جام جهانی صعود کند؟ اظهار کرد: تیم ما در گروه سختی قرار دارد البته فوتبال قابل پیش بینی نیست. هر اتفاقی در آن می‌تواند بیافتد اما با توجه به شرایط جدول نباید خیلی به صعودمان خوش بین باشیم اما شانس داریم که بتوانیم در یک شگفتی بزرگ به مرحله بعد راه پیدا کنیم.

حیدری افزود: انگلیس تیمی است که داعیه قهرمانی دارد. ولز هم نمی‌خواهد به سادگی صعود به مرحله بعد را از دست بدهد و حتی آمریکا هم که تفاوت‌های زیادی با سالهای گذشته داشته به دنبال حضور در مراحل بعدی است. بنابراین هر ۴ تیم شانس دارند اما باید بازی‌های خوبی از خود ارائه دهیم تا بتوانیم به سلامت از این مرحله عبور کنیم.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا کارلوس کی روش بیشتر از لژیونرها استفاده خواهد کرد یا بازیکنان داخلی؟ گفت: سرمربی تیم ملی اعتقاد زیادی به بازیکنان شاغل در اروپا دارد. چون اعتقاد دارد آنها می‌توانند از لحاظ فنی کمک بیشتری کنند، تجربه حضور در اروپا را دارند، با فوتبالیست‌های بزرگ آشنایی بیشتری دارند و این می‌تواند امتیاز مثبتی برای تیم ملی کشورمان باشد. البته داخلی‌ها هم انگیزه بالایی دارند و کارلوس کی روش می‌تواند یک تیم خوب را از مجموعه لژیونرها و بازیکنان داخلی به میدان بفرستد.

وی در پایان تصریح کرد: باید به سلیقه مربی احترام بگذاریم. نفرات زیادی هستند که می‌توانستند در تیم ملی باشند اما این سرمربی است که انتخاب می‌کند و اگر نتیجه نگرفت باید پاسخگو باشد اما اعتقاد دارم یکی از بازیکنانی که جایش در تیم ملی بسیار خالی است محمد محبی است که این روزها از آمادگی بسیار بالایی برخوردار است و می‌توانست در صورت حضور در اردوی تیم ملی عملکرد موفقی داشته باشد.

