اقتداری که «لرزه» به تن بازیکنان انداخت/ اتفاق مثبت در تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در فاصله دو هفته مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در حالی پیگیری می‌شود که همچنان خبری از حضور کامل لژیونرها در تمرین نیست.

برگزاری جام جهانی قطر در پاییز دلیلی است تا باشگاه‌ها تنها یک هفته قبل از شروع مسابقات به بازیکنان ملی پوش خود اجازه حضور در تمرینات تیم ملی را بدهند.

همین موضوع باعث شده در ۱۴ روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی قطر، ۱۳ بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران به همراه شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان و امید ابراهیمی که در لیگ ستارگان قطر حضور داشتند در تمرین تیم ملی حاضر شوند.

نگاهی مختصر به مصاحبه‌های چند وقت اخیر ملی‌پوشان پس از بازگشت کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی نشان می‌دهد آنها بدون اطمینان از حضور قطعی در جام جهانی قطر برای موفقیت در این رقابت‌ها تلاش می‌کنند.

شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان دو مدافع میانی تیم ملی ایران که در بیشتر بازی‌های مرحله راهیابی به جام جهانی قطر جزو بازیکنان اصلی بودند در تازه‌ترین مصاحبه‌های خود تنها به تمرکز روی تمرینات تیم اشاره کرده و خود را هم سطح سایر بازیکنان توصیف کرده‌اند تا نه تنها از اتحاد در این تیم صحبت کرده باشند بلکه کارلوس کی روش را تحریک نکنند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در دوران هشت ساله حضورش بارها نشان داد هرکس بخواهد خود را بالاتر از سایر نفرات بداند جایی در لیست ملی‌پوشان ندارد. رفتاری که لرزه بر اندام بازیکنان همیشه ثابت در دو سال اخیر بازی‌های ملی انداخته است.

جملات مشابهی که امثال محمدرضا اخباری، امید ابراهیمی، مرتضی پورعلی گنجی و… نیز بیان کرده‌اند تا در تیمی که رهبری اش را کی روش بر عهده دارد کسی جایگاه خود را فراموش نکند.

بازگشت کی روش به نیمکت تیم ملی ایران صدای انتقاد کارشناسان فوتبال را بلند کرد اما هیچ‌یک از آنها نتوانست خرده‌ای به نظم بخشی و ایجاد سازمان تیمی در بین ملی پوشان وارد کند.

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰

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