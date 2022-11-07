واکنش عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به لو رفتن طرح لباس تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه در مرکز ملی فوتبال اتفاق عجیبی رخ داد و غرفه اسپانسر پیراهن تیم ملی در مسابقات جام جهانی، اقدام به فروش پیراهن برای هواداران کرد.

در این میان تاکید شده است که طرح این لباس‌ها مشابه با لباسی است که بازیکنان تیم ملی در جام جهانی بر تن خواهند کرد؛ آن‌هم در شرایطی که قرار است فردا مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی برگزار بشود.

میرشاد ماجدی یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که امروز در کمپ تیم‌های ملی حضور داشت، در واکنش به لو رفتن طرح لباس تیم ملی گفت: چنین چیزی ندیده‌ام و فردا مراسم رونمایی انجام می‌شود.

ماجدی همچنین بعد از دیدن عکس این پراهن در تلفن همراه یکی از خبرنگاران، با تاکید بر اینکه طراح لباس او نیست، گفت: «متریال» این نیست و طرح لباس ساده خواهد بود.