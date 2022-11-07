به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه اقدامات تنش‌زای غرب در تنگه تایوان و در بحبوحه هشدارهای چین به دولت‌های غربی درباره سفر به جزیره تایوان، گِرگ هندز، وزیر تجارت انگلیس با هیئتی بلندپایه سفر دو روزه خود به این جزیره را از امروز آغاز کرد.

خبرگزاری رسمی تایوان ( CNA) اعلام کرد که گِرگ هندز به طور مشترک میزبانی بیست‌وپنجمین نشست سالانه مذاکرات تجاری انگلیس-تایوان را برعهده خواهد داشت و با تسای اینگ-ون، رئیس این جزیره دیدار می‌کند. نشست مذکور برای نخستین بار در سال ۱۹۹۱ انجام و طی دو سال گذشته به دلیل پاندمی کرونا، به طور مجازی برگزار شد.

هندز نخستین مقام دولت انگلیس است که از آغاز همه‌گیری کرونا به تایوان سفر می‌کند.

پس از سفر جنجال‌برانگیز نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه آگوست، این ملاقات، تازه‌ترین سفر از زنجیره سفرهای مقامات دول غربی به این جزیره خودمختار محسوب می‌شود.

پس از سفر پلوسی، مقاماتی از کشورهای فرانسه، آلمان، لیتوانی و ژاپن به تایوان سفر کرده و خشم چین را برانگیخته‌اند.

چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود قلمداد می‌کند، سفرهایی از این دست را نقض سیاست «چین واحد» دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند. پکن پس از سفر پلوسی، ضمن اعمال تحریم‌هایی علیه پلوسی و تعلیق گفتمان با واشنگتن در چندین حوزه حیاتی، رزمایش گسترده‌ای را در اطراف حریم آبی و هوایی تایوان برگزار کرد.