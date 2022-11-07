چین: انگلیس به ارتباط های رسمی با تایوان پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه چین از دولت انگلیس خواست تا از ارتباط رسمی با تایوان بپرهیزد.

«ژائو لیجیان» امروز دوشنبه در یک نشست خبری وزارت خارجه چین در واکنش به سفر وزیر تجارت دولت انگلیس به تایوان اعلام کرد که پکن از لندن می خواهد که تماس های رسمی با دولت تایپه را متوقف کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: از انگلیس می‌خواهیم به حاکمیت چین احترام بگذارد، اصل «چین واحد» را به طور جدی رعایت کند و تمام تماس‌های رسمی با تایوان را متوقف کند.

لیجیان در ادامه افزود که دولت انگلیس نباید به جدایی طلبان تایوانی، که به دنبال استقلال این جزیره هستند، سیگنال های اشتباه ارسال کند.

در ادامه اقدامات تنش‌زای غرب در تنگه تایوان و در بحبوحه هشدارهای چین به دولت‌های غربی درباره سفر به جزیره تایوان، گِرگ هندز، وزیر تجارت انگلیس با هیئتی بلندپایه امروز برای سفری دو روزه راهی تایوان شد. پس از سفر جنجال‌برانگیز نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه آگوست، این ملاقات، تازه‌ترین سفر از زنجیره سفرهای مقامات دول غربی به این جزیره خودمختار محسوب می‌شود.

چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود قلمداد می‌کند، سفرهایی از این دست را نقض سیاست «چین واحد» دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.