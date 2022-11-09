به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه انگلیس با اشاره به اظهارات مقامات تایوانی، مدعی شد که این جزیره با هدف مقابله با حمله احتمالی چین، بودجه‌ای معادل ۱.۶ میلیارد دلار برای احداث و راه‌اندازی خط تولید پهپاد در داخل این جزیره ظرف یک سال آینده، اختصاص داده‌اند.

این رسانه انگلیسی نوشته که این اقدام بخشی از تلاش‌های تسای اینگ‌-ون، رئیس تایوان به منظور متمرکزسازی نیروهای مسلح این جزیره بر «تهدید فزاینده و قریب‌الوقوع پکن» است.

مقامات تایوان قصد دارند تا شرکت‌های خصوصی سازنده پهپاد در این جزیره را در یک قالب بومی سازماندهی کرده و در صورت تشدید تنش در تنگه تایوان، تولید هواپیماهای بدون سرنشین را به منظور استفاده برای اهدافی خاص، توسعه دهند.

مقام ارشد تایوان به فایننشال تایمز گفته است: ارتش ما تا اینجا در ارائه تصویری روشن برای استفاده از پهپادها در جنگ و سرمایه‌گذاری روی توانمندی‌های چشمگیر بخش خصوصی خود در این حوزه، ناکام بوده‌ایم.

چین در واکنش به سفر تحریک‌آمیز نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه آگوست، رزمایش نظامی گسترده و بی‌سابقه‌ای را در اطراف حریم آبی و هوایی برگزار کرد.

به رغم اینکه چین، جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود دانسته و اقدامات تحریک‌آمیزی همچون سفر پلوسی را نقص سیاست «چین واحد» تلقی می‌کند، بسیاری از کشورهای غربی از جمله آلمان بدون توجه به هشدارهای پکن، هیئت‌هایی را به تایوان اعزام و به تشدید تنش‌ها در این تنگه دامن زده‌اند.