زلزله ۵.۴ ریشتری در شمال افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان زمین‌ شناسی آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که زلزله‌ ای به قدرت ۵.۴ ریشتر ولایت بدخشان واقع در شمال افغانستان را به لرزه درآورده است.

معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در بدخشان در این رابطه گفت که زمین‌ لرزه در شهرستان شغنان در این ولایت رخ داده است.

تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی این زمین‌ لرزه جزئیاتی منتشر نشده است.

این زمین‌ لرزه در بخش‌ هایی از تاجیکستان در همجواری ولایت بدخشان افغانستان نیز احساس شده است.

گفتنی است در زمین‌لرزه ۵.۹ ریشتری روز ۲۲ ژوئن سال‌جاری در شهر گیان ولایت پکتیکا افغانستان بیش از ۱۲۰۰ نفر جان باخته و بیش از ۱۶۰۰ نفر نیز مجروح شدند.