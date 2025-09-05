زلزله شرق افغانستان ۱۳ مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از شینهوا، قریشی بدلون، مدیر اطلاعات و فرهنگ استان ننگرهار در شرق افغانستان، روز جمعه گفت: حداقل ۱۳ نفر در اثر زلزله استان ننگرهار در شرق افغانستان، زخمی شدند.

به گفته این مقام، همه مجروحان از منطقه دره نور بودند، اگرچه این زلزله چندین منطقه از جمله جلال آباد، مرکز استان را لرزاند.

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، زلزله‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر، پنجشنبه شب جنوب شرقی افغانستان را لرزاند.

مرکز این زلزله با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۴.۵۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۷۰.۷۵ درجه شرقی تعیین شد.