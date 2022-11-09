نتیجه انتخابات کنگره «روابط بد» آمریکا و روسیه را تغییر نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کرملین به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا و نتایج اولیه آن واکنش نشان داد.

«دیمیتری پسکوف» در مصاحبه با خبرنگاران در واکنش به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا گفت: انتخابات در آمریکا مهم است ولی نباید درباره اهمیت و تأثیر آن بر روابط دو کشور در کوتاه مدت و حتی میان مدت اغراق شود. ما خیلی از دغدغه‌های خودمان را داریم و آنها برایمان مهمتر هستند. اما البته که اطلاعات دریافتی از انتخابات را به دقت تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

سخنگوی کرملین تأکید کرد: روابط آمریکا و روسیه بد است و همچنان بد خواهد ماند و نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره آن را تغییر نخواهد داد.

وی در ادامه افزود: ما به شنیدن ادعا درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا عادت کرده‌ایم تا جایی که حتی این ادعاها را نشنیده می‌گیریم.

پسکوف همچنین تصریح کرد: هنوز خیلی زود است که درباره مذاکره با واشنگتن در خصوص تمدید توافق «استارت جدید» سخن بگوییم.