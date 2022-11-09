به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، کوین مک‌کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا در بحبوحه شمارش و اعلام نتایج ایالت به ایالت، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، مدعی شد که جمهوری‌خواهان به اندازه کافی رأی جمع کرده و در نتیجه در مجلس نمایندگان پیروز شده‌اند!

نماینده جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا گفت: می‌خواهم از میلیون‌ها حامی‌مان در سراسر کشور تشکر کنم. مشخص است که ما در آستانه به دست گرفتن دوباره کنترل مجلس هستیم.

مک‌کارتی افزود: اگر به آزادی، سخت‌کوشی و رؤیای آمریکایی باور داشته باشید، این نتایج ثابت می‌کند که حزب جمهوری‌خواه برای شما هم جا دارد. ما این حزب را گسترش می‌دهیم. ما اکثریت خواهیم بود و نانسی پلوسی (رئیس کنونی مجلس نمایندگان) اقلیت.

این اظهارات در حالی مطرح شده که برای اعلام پیروزی در مجلس نمایندگان، هنوز خیلی زود بوده و هنوز رقابت‌های زیادی جریان دارد.

شمارش آرای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ایالت‌های مختلف این کشور همچنان ادامه دارد، اما تازه‌ترین نتایج نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان در کسب صندلی‌های مجلس نمایندگان پیشتاز هستند، اما در سنا رقابت‌ها همچنان نزدیک است.

برای پیگیری لحظه به لحظه نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا اینجا را کلیک کنید.