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کد مطلب 5635302
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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۸

پنجره مهر؛

آلمان دست به دامن ایران شد؟!

آلمان دست به دامن ایران شد؟!

روزنامه جروزالم پست‌ گزارش داد با توجه به تحریم‌های روسیه ،دولت آلمان در حال مذاکره با ‌ایران ‌برای خرید نفت است.

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      30 2
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      المان همونیه که برضد ایران قطعنامه تصویب کرد بهش نفت و گاز ندهید.............
    • IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
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      دکترین روسیه این است که هیچ کشوری به غرب نزدیک نشود و اگر بخواهد نزدیک شود به کشور فوق تجاوز می کند، برنامه اتمی یک تله است که روسیه توسط عواملش در ایران ما را گرفتار کرده تا ایران وابسته به روسیه شود و نتیجه اش را در تجاوزش به اوکراین می‌بینیم که ایران چه سیاست غلطی در برابر تجاوز گرفته و ایران هر
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 1
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      ندین اونا مارو تحریم کردن
    • مهدی IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
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      اروپالیاقت خریدنفت ایران رونداره
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
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      این بیشرفا روباید بذارن که توی غلطی که کردن دست و پا بزنن فقط این نفت وگازاین منطقه ست که براشون ارزش داره اتفاقا فشارپوتین شاید بتونه کمی اونا روازاین احساس خودبرتربینی احمقانه شون پایین بکشه وبدونن بدون همین منابع هیچن وجنایت واقعیه اگه بخوان به این بیشرفای خودخواه وزورگوانرژی برسونن
    • IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 0
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      با سلام البته با اجازه روسیه.
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 0
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      راست میگ۶ خواهشا بهش انرژی ندید ،بزارین امسال زمستون از سرما یخ بزنن وتنبیه بشه ،خیلی ما رو ناراحت کردند این بی شرفها
    • ناشناس ایرانی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      2 1
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      وزارت خارجه ایران خیلی منفعلانه و تدافعی عمل میکنه.معلوم نیست چکار میکنه درست مثل دولتهای قبلی.چرا ایران سفرا شو از سه کشور متخاصم انگلبس فرانسه و المان فرا خوان و شکایت به صحن سازمان ملل به جرم مداخله در امور داخلی ایران نمیبره .مدرک زیاد داره...
    • DE ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      8 1
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      بی شرف تر از این اروپایی ها وجود نداره از یک طرف اروپا شده پناهگاه براندازهای جمهوری اسلامی و از یک طرف التماس می کنند نفت و بنزین از ایران بگیرند. یعنی کفتار پیش شماها شرف داره. مسئولین جمهوری اسلامی اگه یک ذره غیرت دارید و می بینید قطره ای نفت به اینها آشغالها نفروشید. من راضی نیستم
    • نشاط IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 0
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      غلط کرده اول اون تحریم‌های لعنتی و زر زدنای مفتشو پس بگیره بعد گدایی نفت کنه
    • مجید IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 0
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      نامردی به ملت ایران هست اگه نفت بدیم اینا همونایی هستن که ما رو چهل و چند ساله تحریم کردن الان کرامت مساوی حماقت ماست
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      0 0
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      ایران باید از این موقعیت بهترین استفاده را ببرد انشاءالله
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      0 0
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      باید ازشون باج بگیریم نه اینکه باج بدهیم

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