دریافت 15 MB کد مطلب 5635302 https://mehrnews.com/xYV5b ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۸ کد مطلب 5635302 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۸ پنجره مهر؛ آلمان دست به دامن ایران شد؟! روزنامه جروزالم پست گزارش داد با توجه به تحریمهای روسیه ،دولت آلمان در حال مذاکره با ایران برای خرید نفت است. کپی شد مطالب مرتبط بزرگترین سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت تظاهرات شبانه مردم ایتالیا در اعتراض به گرانی و بحران انرژی میزان کمبود مهمات ارتش آلمان به ۲۰ میلیارد یورو رسید حمله فعالان محیط زیست به اثر چند میلیون دلاری، اینبار درآلمان تظاهرات در فرانسه، ایتالیا،آلمان و بلژیک در اعتراض به بحران انرژی پمپبنزینهای فرانسه تشنه و تشنهتر میشوند برچسبها آلمان نفت ایران صادرات نفت روسیه
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