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کد مطلب 6952621
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

بسکتبال ایران ۷۹-۷۰ چین ، اولین مدال کشورمان در ناگویا برنز شد

بسکتبال ایران ۷۹-۷۰ چین ، اولین مدال کشورمان در ناگویا برنز شد

تیم ملی بسکتبال ایران با غلبه بر چین و کسب مدال برنز به کار خود در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ پایان داد.

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