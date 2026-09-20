دریافت 50 MB کد مطلب 6952621 https://mehrnews.com/x3d6Kf ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ کد مطلب 6952621 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ بسکتبال ایران ۷۹-۷۰ چین ، اولین مدال کشورمان در ناگویا برنز شد تیم ملی بسکتبال ایران با غلبه بر چین و کسب مدال برنز به کار خود در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ پایان داد. کپی شد مطالب مرتبط برنامه اردویی تیم ملی بسکتبال در یونان/ فردا دیدار با میزبان دیوار چین مقابل آسمان خراش ها فرو ریخت؛ تیم ملی بسکتبال برنز گرفت نجفی: امیدواریم بسکتبال سهنفره بانوان را به جمع هشت تیم برتر برسانیم ۳۰۴ دانشآموز پایه اول در اردستان ثبتنام شدند برچسبها بسکتبال تیم ملی بسکتبال بازی های آسیایی 2026 ناگویا
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