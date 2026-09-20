دریافت 3 MB
کد مطلب 6953021
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

تصاویری از انفجار در اربیل عراق

تصاویری از انفجار در اربیل عراق

برخی منابع خبری از حمله پهپادی به اطراف فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق گزارش می‌دهند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید