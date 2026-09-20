دریافت 3 MB کد مطلب 6953021 https://mehrnews.com/x3d6Tq ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲ کد مطلب 6953021 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲ تصاویری از انفجار در اربیل عراق برخی منابع خبری از حمله پهپادی به اطراف فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق گزارش میدهند. کپی شد مطالب مرتبط انفجارهای مهیب در اربیل و برخاستن دود؛ ماجرا چیست+فیلم نماینده عراقی: هیچ نظامی خارجی در کشور باقی نخواهد ماند شنیده شدن صدای انفجار در اربیل عراق الزیدی: عراق با چالشهای اقتصادی مواجه است برچسبها عراق اربیل انفجار
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