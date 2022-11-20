به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست ملی هماندیشی فعالان سوادرسانهای کشور، صبح امروز یکشنبه ۲۹ آبان از سوی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
سعید پورابوالقاسم معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این نشست تخصصی به هماندیشی، تبادل نظر، ارائه تجربیات و ایدههای نوآورانه و خلاقانه و بررسی چالشها و ارائه راهحلهای حوزه سواد رسانهای اختصاص دارد.
وی افزود: مهمترین هدف نشستهای ملی هماندیشی فعالان سواد رسانهای کشور را «استفاده از نظرات، دیدگاهها، تجربیات و ایدههای نو فعالان حوزه سواد رسانهای در بخش خصوصی، سازمانهای مردم نهاد و متخصصان این حوزه برای حل مشکلات و چالشهای سواد رسانهای در کشور و ارائه راهکار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گسترش دامنه فعالیتهای مرتبط با سواد رسانهای این وزارتخانه» عنوان کرد.
معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس مصوبات و ابلاغیههای مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی توسعه سواد رسانهای و سواد فضای مجازی در کشور است، گفت: مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی از همه فعالان سواد رسانهای در کشور دعوت میکند تا ایدهها و آثار خود را به دبیرخانه این نشست از طریق سامانه اینترنتی به آدرس milconf.ir ارسال کنند.
بنا بر این گزارش؛ چهارمین همایش ملی سواد رسانهای نیز دی ماه امسال با موضوع اخبار جعلی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران برگزار میشود.
بر اساس برآوردها بیش از ۵۰ هزار کنشگر سواد رسانهای شامل «مربیان و معلمان درس سواد رسانهای دبیرستانهای کشور، کارشناسان سواد رسانهای بخشهای فرهنگی، اجرایی، دانشگاهی و رسانهای کشور، نویسندگان، انتشاراتیها، روزنامهنگاران، مدرسان، استادان و مؤلفان سواد رسانهای، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی مرتبط با سواد رسانهای و سازمانها و تشکلهای مردم نهاد و مدنی مرتبط با فعالیتهای سواد رسانهای» در کشور فعال هستند.
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