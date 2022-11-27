محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر هفته جاری جو پایداری برای استان خوزستان پیش بینی می‌شود که باعث وقوع مه رقیق یا غبار صبحگاهی در برخی نقاط استان به ویژه در صبحگاه و شامگاه خواهد شد.

وی خبر داد: در این ایام افزایش آلاینده در نزدیکی سطح زمین و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان خوزستان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: از امروز وزش بادها در برخی نقاط استان متوسط پیش بینی می‌شود و از اواسط وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه شمال خلیج فارس مواج است.

سبزه زاری اظهار کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۳۱.۵ و دهدز با ۹.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۹.۶ و حداقل به ۱۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.