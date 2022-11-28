۵۴ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در «وادان» تخریب شد

رضا طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای احکام قضایی و پیرو مصوبات ستاد پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در دماوند جلوگیری می شود.

وی افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی، زراعی و باغی و در راستای حفظ و حراست از اراضی، کشاورزی، با حضور عوامل انتظامی در مجموع تعداد ۵۴ فقره تغییر کاربری غیر مجاز در منطقه وادان از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند تخریب شد.

فرماندار دماوند بیان داشت: در این راستا در منطقه مذکور تعداد ۴۲ مورد دیوار کشی به متراژ ۸,۶۳۰ متر طول، ۸ مورد بنای غیر مجاز به مساحت ۶۵۳ متر مربع، ۲ مورد استخر به مساحت ۳۵ متر مربع، ۱ مورد محوطه سازی به مساحت ۵۰۰ متر مربع و یک مورد کانکس به مساحت ۱۵ متر مربع، تخریب و در مجموع ۸۶,۱۵۳ متر مربع آزاد سازی سطح انجام شد.

وی گفت: پیرو مصوبات ستاد مدیریت ساخت و ساز غیر مجاز دماوند با هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز و غیر قانونی برخورد و تخریب خواهد شد و از ساکنان محترم شهرستان در صورت مشاهده موارد تخلف در این زمینه می‌توانند موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع رسانی نمایند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.