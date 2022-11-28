گریه کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان بی دلیل نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان فرج کاپیتان تیم ملی فوتبال عربستان در نیمه اول بازی با آرژانتین مصدوم شد و با گریه زمین بازی را ترک کرد.

حساب رسمی تیم ملی عربستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که رنار، سرمربی این تیم، بر اساس گزارش پزشکی به سلمان الفرج اجازه خروج از اردوی این تیم را داده است که نشان می‌دهد این بازیکن در بازی‌ بعدی عربستان مقابل مکزیک غایب خواهد بود.

وی پیش از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ هم مصدوم شده بود که با تلاش پزشکان این تیم به بازی های جام جهانی رسید.

تیم ملی فوتبال عربستان در بازی اول خود توانست شگفتی بزرگی را رقم بزند و تیم ملی آرژانتین را شکست داد اما در بازی دوم موفق نبود و برابر لهستان شکست خورد تا با ۳ امتیاز منتظر اتفاقات روز پایانی مرحله مقدماتی باشد.